Scoreboard roundup — 4/6/18

(NEW YORK) — Here are the scores from Friday's sports events:

INTERLEAGUE

San Diego 4, Houston 1

AMERICAN LEAGUE

Cleveland 3, Kansas City 2

Baltimore 7, N.Y. Yankees 3, 14 Innings

Toronto 8, Texas 5

L.A. Angels 13, Oakland 9

NATIONAL LEAGUE

Atlanta 8, Colorado 3

Pittsburgh 14, Cincinnati 3

Milwaukee 5, Chicago Cubs 4

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Detroit 113, Dallas 106

Atlanta 103, Washington 97

Charlotte 137, Orlando 100

Philadelphia 132, Cleveland 130

Toronto 92, Indiana 73

N.Y. Knicks 122, Miami 98

Boston 111, Chicago 104

Sacramento 94, Memphis 93

New Orleans 122, Phoenix 103

Minnesota 113, L.A. Lakers 96

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Pittsburgh 4, Ottawa 0

Tampa Bay 7, Buffalo 5

St. Louis 4, Chicago 1

Anaheim 5, Dallas 3

