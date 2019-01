Scoreboard roundup — 1/11/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from yesterday’s sports events:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final Atlanta 123 Philadelphia 121

Final Washington 113 Milwaukee 106

Final Indiana 121 N-Y Knicks 106

Final Toronto 122 Brooklyn 105

Final Dallas 119 Minnesota 115

Final Houston 141 Cleveland 113

Final Portland 127 Charlotte 96

Final Utah 113 L.A. Lakers 95

Final Golden State 146 Chicago 109

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final Carolina 4 Buffalo 3

Final Winnipeg 4 Detroit 2

Final Calgary 4 Florida 3

Final Pittsburgh 7 Anaheim 4

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Final Maryland 78 (22) Indiana 75

Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.