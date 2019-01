Scoreboard roundup — 1/13/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Orlando 116, Houston 109

Golden State 119, Dallas 114

2 OT Toronto 140, Washington 138

Philadelphia 108, N.Y. Knicks 105

Milwaukee 133, Atlanta 114

Denver 116, Portland 113

Cleveland 102, L.A. Lakers 95

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Carolina 6, Nashville 3

Winnipeg 4, Anaheim 3

Columbus 7, N.Y. Rangers 5

Vancouver 5, Florida 1

N.Y. Islanders 5, Tampa Bay 1

Calgary 7, Arizona 1

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PLAYOFFS

New England 41, L.A. Chargers 28

New Orleans 20, Philadelphia 14

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(6) Michigan St. 71, Penn St. 56

(2) Michigan 80, Northwestern 60

George Mason 84, Rhode Island 67

Memphis 83, Tulane 79

Oregon 81, USC 60

Oregon St. 79, UCLA 66

