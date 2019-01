Scoreboard roundup — 1/16/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

OT Detroit 120, Orlando 115

Milwaukee 111, Memphis 101

Boston 117, Toronto 108

OT Brooklyn 145, Houston 142

San Antonio 105, Dallas 101

Portland 129, Cleveland 112

Golden State 147, New Orleans 140

Utah 129, L.A. Clippers 109

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Ottawa 5, Colorado 2

Philadelphia 4, Boston 3

OT Buffalo 4, Calgary 3

SO Edmonton 3, Vancouver 2

Arizona 6, San Jose 3

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Iowa St. 68, (8) Texas Tech 64

(14) Auburn 85, Texas A&M 66

Kansas St. 74, (20) Oklahoma 61

(21) Houston 69, SMU 58

(23) Iowa 89, Penn St. 82

