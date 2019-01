Scoreboard roundup — 1/17/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Washington 101, NY Knicks 100

Charlotte 114, Sacramento 95

Philadelphia 120, Indiana 96

Toronto 111, Phoenix 109

Denver 135, Chicago 105

OT L.A. Lakers 138, Oklahoma City 128

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Boston 5, St. Louis 2

NY Islanders 4, New Jersey 1

NY Rangers 4, Chicago 3

Toronto 4, Tampa Bay 2

Anaheim 3, Minnesota 0

Winnipeg 5, Nashville 1

L.A. Kings 2, Dallas 1

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(5) Gonzaga 73, Loyola Marymount 55

(6) Michigan St. 70, Nebraska 64

Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.