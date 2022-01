Scoreboard roundup — 1/19/22

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Philadelphia 123, Orlando 110

Brooklyn 119, Washington 118

Charlotte 111, Boston 102

Atlanta 134, Minnesota 122

Chicago 117, Cleveland 104

Milwaukee 126, Memphis 114

San Antonio 118, Oklahoma City 96

Final Dallas 102 Toronto 98

Houston 116, Utah 111

Detroit 133, Sacramento 131

Denver 130, LA Clippers 128 (OT)

Indiana 111, LA Lakers 104

Miami 104, Portland 92

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Arizona 4, New Jersey 1

NY Rangers 6, Toronto 3

Colorado 2, Anaheim 0

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Auburn 83, Georgia 60

Marquette 57, Villanova 54

Kentucky 64, Texas A&M 58

Alabama 70, LSU 67

Xavier 68, DePaul 67

Copyright © 2022, ABC Audio. All rights reserved.