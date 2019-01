Scoreboard roundup — 1/22/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Toronto 120, Sacramento 105

Oklahoma City 123, Portland 114

Dallas 106, L.A. Clippers 98

Minnesota 118, Phoenix 91

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

OT San Jose 7, Washington 6

Arizona 3, Ottawa 2

SO Chicago 3, NY Islanders 2

Detroit 3, Edmonton 2

OT Calgary 3, Carolina 2

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(2) Duke 79, Pittsburgh 64

(3) Virginia 68, Wake Forest 45

(5) Michigan 59, Minnesota 57

(8) Kentucky 76, (22) Mississippi St. 55

Kansas St. 58, (14) Texas Tech 45

N. Illinois 77, (15) Buffalo 75

South Carolina 80, (16) Auburn 77

(18) Villanova 80, Butler 72

Alabama 74, (20) Mississippi 53

