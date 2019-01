Scoreboard roundup — 1/30/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Dallas 114, NY Knicks 90

Boston 126, Charlotte 94

Chicago 105, Miami 89

OT Minnesota 99, Memphis 97

Denver 105, New Orleans 99

Washington 107, Indiana 89

Sacramento 135, Atlanta 113

Portland 132, Utah 105

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Pittsburgh 4, Tampa Bay 2

Dallas 1, Buffalo 0

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(10) Marquette 76, Butler 58

(12) Virginia Tech 82, Miami 70

(14) Villanova 86, DePaul 74

(15) Louisville 82, Wake Forest 54

(19) LSU 72, Texas A&M 57

(20) Iowa St. 93, West Virginia 68

