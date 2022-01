Scoreboard roundup — 1/30/22

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Atlanta 129, LA Lakers 121

LA Clippers 115, Charlotte 90

Chicago 130, Portland 116

Detroit 115, Cleveland 105

Denver 136, Milwaukee 100

Orlando 110, Dallas 108

Phoenix 115, San Antonio 110

Minnesota 126, Utah 106

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

NY Rangers 3, Seattle 2

Los Angeles 4, Pittsburgh 3

Carolina 2, San Jose 1

Dallas 6, Boston 1

Columbus 6, Montreal 3

Minnesota 4, NY Islanders 3

Colorado 4, Buffalo 1

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE PLAYOFFS

Cincinnati 27, Kansas City 24 (OT)

LA Rams 20, San Francisco 17

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Purdue 81, Ohio St. 78

Wisconsin 66, Minnesota 60

Providence 65, Marquette 63

