Scoreboard roundup — 1/8/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Indiana 123, Cleveland 115

Philadelphia 132, Washington 115

Toronto 104, Atlanta 101

Denver 103, Miami 99

Minnesota 119, Oklahoma City 117

Phoenix 115, Sacramento 111

Golden State 122, NY Knicks 95

L.A. Clippers 128, Charlotte 109

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Boston 4, Minnesota 0

Carolina 4, NY Islanders 3

Pittsburgh 5, Florida 1

Buffalo 5, New Jersey 1

Washington 5, Philadelphia 3

Tampa Bay 4, Columbus 0

Montreal 3, Detroit 2

Dallas 3, St. Louis 1

Winnipeg 7, Colorado 4

Vegas 4, NY Rangers 2

San Jose 7, Edmonton 2

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(1) Duke 87, Wake Forest 65

(3) Tennessee 87, Missouri 63

(6) Michigan St. 77, Purdue 59

(8) Texas Tech 66, (23) Oklahoma 59

(12) North Carolina 90, (15) NC State 82

OT South Carolina 87, (14) Mississippi St. 82

(18) Kentucky 85, Texas A&M 74

(19) Buffalo 110, Toledo 80

Baylor 73, (20) Iowa St. 70

Villanova 76, (24) St. John’s 71

Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.