Scoreboard roundup — 1/9/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Boston 135, Indiana 108

Washington 123, Philadelphia 106

Brooklyn 116, Atlanta 100

Milwaukee 116, Houston 109

Memphis 96, San Antonio 86

New Orleans 140, Cleveland 124

Dallas 104, Phoenix 94

Utah 106, Orlando 93

Portland 124, Chicago 112

L.A. Lakers 113, Detroit 100

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

OT Nashville 4, Chicago 3

Calgary 5, Colorado 3

OT Ottawa 2, Anaheim 1



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(4) Virginia 83, Boston College 56

(7) Kansas 77, (25) TCU 68

(9) Virginia Tech 52, Georgia Tech 49

(10) Nevada 92, San Jose St. 53

Mississippi 82, (11) Auburn 67

(13) Florida St. 68, Miami 62

Rutgers 64, (16) Ohio St. 61

Temple 73, (17) Houston 69

OT (21) Marquette 106, Creighton 104

Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.