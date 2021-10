Scoreboard Roundup 10/31/21

iStock/Motortion

(NEW YORK) — Here are the scores from yesterday’s games:

——

MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYOFFS

Final Atlanta 3 Houston 2

——

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final 2OT Washington 115 Boston 112

Final Detroit 110 Orlando 103

Final New York 123 New Orleans 117

Final Toronto 97 Indiana 94

Final Philadelphia 122 Atlanta 94

Final Miami 129 Memphis 103

Final San Antonio 102 Milwaukee 93

Final Chicago 107 Utah 99

Final Golden State 103 Oklahoma City 82

Final Denver 93 Minnesota 91

Final Phoenix 101 Cleveland 92

——

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final SO Nashville 3 N-Y Islanders 2

Final Los Angeles 5 Montreal 2

Final New Jersey 4 Pittsburgh 2

Final Toronto 5 Detroit 4

Final SO Boston 3 Florida 2

Final OT San Jose 2 Winnipeg 1

Final St. Louis 1 Chicago 0

Final Colorado 4 Minnesota 1

Final Edmonton 2 Vancouver 1

Final Calgary 4 Philadelphia 0

——

TOP-25 COLLEGE FOOTBALL

Final (8)Michigan St. 37 (6)Michigan 33

Final (18)Auburn 31 (10)Mississippi 20

Final (5)Ohio St. 33 (20)Penn St. 24

Final (16)Baylor 31 Texas 24

Final Miami 38 (17)Pittsburgh 34

Final Wisconsin 27 (9)Iowa 7

Final (2)Cincinnati 31 Tulane 12

Final West Virginia 38 (22)Iowa St. 31

Final (1)Georgia 34 Florida 7

Final (4)Oklahoma 52 Texas Tech 21

Final (7)Oregon 52 Colorado 29

Final (13)Wake Forest 45 Duke 7

Final (15)Oklahoma St. 55 Kansas 3

Final Mississippi St. 31 (12)Kentucky 17

Final Houston 44 (19)SMU 37

Final (11)Notre Dame 44 North Carolina 34

Final (25)BYU 66 Virginia 49

Final Fresno St. 30 (21)San Diego St. 20

Copyright © 2021, ABC Audio. All rights reserved.