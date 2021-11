Scoreboard roundup — 11/10/21

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Brooklyn 123, Orlando 90

Washington 97, Cleveland 94

Milwaukee 112, New York 100

Boston 104, Toronto 88

Detroit 112, Houston 104

Chicago 117, Dallas 107

Charlotte 118, Memphis 108

Oklahoma City 108, New Orleans 100

San Antonio 136, Sacramento 117

Phoenix 119, Portland 109

Denver 101, Indiana 98

Golden State 123, Minnesota 110

LA Lakers 120, Miami 117 (OT)

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Toronto 3, Philadelphia 0

Nashville 4, Dallas 2

Minnesota 5, Arizona 2

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Michigan 88, Buffalo 76

Florida St. 105, Penn 70

Copyright © 2021, ABC Audio. All rights reserved.