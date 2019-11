Scoreboard roundup — 11/15/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from yesterday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Charlotte 109, Detroit 106

Orlando 111, San Antonio 109

Houston 111, Indiana 102

Memphis 107, Utah 106

Washington 137, Minnesota 116

Oklahoma City 127, Philadelphia 119 F/OT

Boston 105, Golden State 100

L.A. Lakers 99, Sacramento 97

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Columbus 3, St. Louis 2 F/OT

New Jersey 2, Pittsburgh 1

Boston 4, Toronto 2

Montreal 5, Washington 2

Ottawa 2, Philadelphia 1

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(22)Auburn 116, CS Northridge 70

(2)Duke 74, Georgia St. 63

(21)Xavier 59, Missouri St. 56

(5)Kansas 112, Monmouth (NJ) 57

(4)Baylor 72, Texas State 63

(6)North Carolina 77, Gardner-Webb 61

(8)Gonzaga 79, Texas A&M 49

(17)Utah St. 81, NC A&T 54

