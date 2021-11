Scoreboard roundup — 11/15/21

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Sacramento 129, Detroit 107

Boston 98, Cleveland 92

Washington 105, New Orleans 100

New York 92, Indiana 84

Atlanta 129, Orlando 111

Memphis 136, Houston 102

Miami 103, Oklahoma City 90

Dallas 111, Denver 101

Phoenix 99, Minnesota 96

Portland 118, Toronto 113

Chicago 121, L.A. Lakers 103

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Columbus 5, Detroit 3

Tampa Bay 4, NY Islanders 1

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

San Francisco 31, LA Rams 10

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Gonzaga 84, Alcorn St. 57

UCLA 100, Long Beach St. 79

Baylor 89, Nicholls 60

Marquette 67, Illinois 66

Ohio St. 89, Bowling Green 58

Copyright © 2021, ABC Audio. All rights reserved.