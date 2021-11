Scoreboard roundup — 11/17/21

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Charlotte 97, Washington 87

Detroit 97, Indiana 89

Atlanta 110, Boston 99

Brooklyn 109, Cleveland 99

Orlando 104, New York 98

Milwaukee 109, LA Lakers 102

Miami 113, New Orleans 98

Oklahoma City 101, Houston 89

Minnesota 107, Sacramento 97

Phoenix 105, Dallas 98

Portland 112, Chicago 107

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Colorado 4, Vancouver 2

Chicago 4, Seattle 2

Washington 2 Los Angeles 0

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

UCLA 98, North Florida 63

Texas 62, N. Colorado 49

Baylor 92, Cent. Arkansas 47

Arkansas 93, N. Iowa 80

George Mason 71, Maryland 66

UConn 93, LIU 40

Copyright © 2021, ABC Audio. All rights reserved.