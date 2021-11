Scoreboard roundup — 11/21/21

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final L.A. Clippers 97 Dallas 91

Final L.A. Lakers 121 Detroit 116

Final Phoenix 126 Denver 97

Final Chicago 109 New York 103

Final Golden State 119 Toronto 104

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Tampa Bay, 5 Minnesota 4 (SO)

NY Rangers 5, Buffalo 4

Calgary 4, Boston 0

Toronto ,3 NY Islanders 0

Chicago 1, Vancouver 0

Seattle 5, Washington 2

Arizona 2 Los Angeles 1 (OT)

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Baltimore 16, Chicago 13

Final Cleveland 13 Detroit 10

Houston 22, Tennessee 13

Indianapolis 41, Buffalo 15

Miami 24, NY Jets 17

Minnesota 34, Green Bay 31

Philadelphia 40, New Orleans 29

San Francisco 30, Jacksonville 10

Washington 27, Carolina 21

Cincinnati 32, Las Vegas 13

Arizona 23, Seattle 13

Kansas City 19, Dallas 9

LA Chargers 41, Pittsburgh 37

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Arizona 80, Michigan 62

Purdue 80,Villanova 74

Tennessee 89, North Carolina 72

St. Bonaventure 70, Marquette 54

MAJOR LEAGUE SOCCER

New York City, FC 2 Atlanta 0

Portland 3, Minnesota 1

Copyright © 2021, ABC Audio. All rights reserved.