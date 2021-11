Scoreboard roundup — 11/3/21

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Boston 92, Orlando 79

Cleveland 107, Portland 104

Indiana 111, New York 98

Philadelphia 103, Chicago 98

Toronto 109, Washington 100

Brooklyn 117, Atlanta 108

LA Clippers 126, Minnesota 115

Memphis 108, Denver 106

Dallas 109, San Antonio 108

Sacramento 112, New Orleans 99

Golden State 114, Charlotte 92

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Carolina 4, Chicago 3

Edmonton 5, Nashville 2

Columbus 5, Colorado 4 (OT)

Final SO Los Angeles 3 St. Louis 2

MAJOR LEAGUE SOCCER

CF Montreal 2, Houston 0

Atlanta 0, New York 0 (Tie)

Austin FC 3, Sporting Kansas City 1

Portland 3, Real Salt Lake 1

