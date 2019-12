Scoreboard roundup — 11/30/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Saturday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final OT Sacramento 100 Denver 97

Final Philadelphia 119 Indiana 116

Final Houston 158 Atlanta 111

Final Milwaukee 137 Charlotte 96

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final NY Rangers 4 New Jersey 0

Final OT Philadelphia 4 Montreal 3

Final Calgary 3 Ottawa 1

Final Washington 5 Detroit 2

Final Florida 3 Nashville 0

Final N-Y Islanders 2 Columbus 0

Final Carolina 3 Tampa Bay 2

Final OT Toronto 2 Buffalo 1

Final San Jose 4 Arizona 2

Final St. Louis 5 Pittsburgh 2

Final Colorado 7 Chicago 3

Final Vancouver 5 Edmonton 2

Final Los Angeles 2 Winnipeg 1



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(17)Tennessee 72 (20)VCU 69

(21)Colorado 59 Sacramento St. 45

(25)Xavier 87 Lipscomb 62

TOP-25 COLLEGE FOOTBALL

(1)LSU 50 Texas A&M 7

(2)Ohio St. 56 (10)Michigan 27

(3)Clemson 38 South Carolina 3

(4)Georgia 52 Georgia Tech 7

(16)Auburn 48 (5)Alabama 45

(6)Utah 45 Colorado 15

(7)Oklahoma 34 (21)Oklahoma St. 16

(13)Wisconsin 38 (9)Minnesota 17

(11)Baylor 61 Kansas 6

(12)Penn St. 27 Rutgers 6

(14)Oregon 24 Oregon St. 10

(15)Notre Dame 45 Stanford 24

(24)Navy 56 Houston 41

(8)Florida 40 Florida St. 17

