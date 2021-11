Scoreboard roundup — 11/4/21

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Philadelphia 109, Detroit 98

Utah 116, Atlanta 98

Boston 95, Miami 78

Phoenix 123, Houston 111

Oklahoma City 107, LA Lakers 104

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Vegas 5, Ottawa 1

NY Islanders 6, Montreal 2

Boston 5, Detroit 1

Pittsburgh 3, Philadelphia 2 (OT)

Toronto 2, Tampa Bay 1 (OT)

Florida 5, Washington 4 (OT)

Dallas 4, Calgary 3 (OT)

Seattle 5, Buffalo 2

St. Louis 5, San Jose 3

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Indianapolis 45, NY Jets 30

TOP-25 COLLEGE FOOTBALL

Louisiana-Lafayette 21, Georgia St. 17

Copyright © 2021, ABC Audio. All rights reserved.