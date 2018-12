Scoreboard Roundup 12/08/18

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores for Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Philadelphia 117-111 Detroit

Charlotte 113-107 Denver

Indiana 112-90 Orlando

Sacramento 129-110 Cleveland

Brooklyn 106-105 Toronto (Overtime)

Chicago 114-112 Oklahoma City

Memphis 107-103 New Orleans

San Antonio 133-120 L.A. Lakers

Miami 115-98 Phoenix

Golden State 105-95 Milwaukee

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

St. Louis 1-0 Winnipeg

Dallas 3-2 San Jose

Edmonton 7-2 Minnesota

Carolina 4-1 Anaheim

Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.