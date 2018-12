Scoreboard roundup — 12/1/18

Thinkstock/iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Saturday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

OT N.Y. Knicks 136, Milwaukee 134

Washington 102, Brooklyn 88

Detroit 111, Golden State 102

Boston 118, Minnesota 109

Houston 121, Chicago 105

Toronto 106, Cleveland 95

Sacramento 111, Indiana 110

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Ottawa 6, San Jose 2

Dallas 2, Vancouver 1

Montreal 5, N.Y. Rangers 2

Toronto 5, Minnesota 3

OT Winnipeg 4, New Jersey 3

N.Y. Islanders 3, Columbus 2

OT Tampa Bay 5, Florida 4

Philadelphia 4, Pittsburgh 2

Detroit 4, Boston 2

Arizona 6, St. Louis 1

Nashville 5, Chicago 2

Edmonton 2, Vegas 1

TOP 25 COLLEGE FOOTBALL

(1) Alabama 35, (4) Georgia 28

(2) Clemson 42, Pittsburgh 10

(5) Oklahoma 39, (9) Texas 27

(6) Ohio St. 45, (21) Northwestern 24

(7) UCF 56, Memphis 41

OT (25) Fresno St. 19, (19) Boise St. 16

(24) Iowa St. 27, Drake 24

Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.