iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Detroit 106, Washington 95

OT Phoenix 122, Orlando 120

Toronto 106, Miami 104

Indiana 129, Atlanta 121

2OT Brooklyn 134, Charlotte 132

Minnesota 119, Chicago 94

Memphis 95, Cleveland 87

Dallas 122, New Orleans 119

San Antonio 111, Denver 103

L.A. Clippers 127, Sacramento 118

Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.