Scoreboard roundup — 12/4/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Charlotte 106, Golden State 91

Milwaukee 127, Detroit 103

Orlando 128, Phoenix 114

Brooklyn 130, Atlanta 118

Boston 112, Miami 93

Chicago 106, Memphis 99

Indiana 107, Oklahoma City 100

Dallas 121, Minnesota 114

L.A. Lakers 121, Utah 96

Portland 127, Sacramento 116

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Colorado 3, Toronto 1

Pittsburgh 3, St. Louis 0

Ottawa 5, Edmonton 2

Washington 3, Los Angeles 1



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Maryland 72, Notre Dame 51

Purdue 69, Virginia 40

Ohio St. 74, North Carolina 49

Gonzaga 101, Texas Southern 62

Tennessee 72, Florida A&M 43

Washington 90, E. Washington 80

Villanova 80, Penn 69

Colorado 76, Loyola Marymount 64

Utah St. 71, San Jose St. 59

Copyright © 2019, ABC Audio. All rights reserved.