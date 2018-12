Scoreboard roundup — 12/8/18

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Saturday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Dallas 107, Houston 104

Indiana 107, Sacramento 97

Atlanta 106, Denver 98

Brooklyn 112, N.Y. Knicks 104

Cleveland 116, Washington 101

Boston 133, Chicago 77

L.A. Lakers 111, Memphis 88

Portland 113, Minnesota 105

Miami 121, L.A. Clippers 98

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Philadelphia 6, Buffalo 2

L.A. Kings 5, Vegas 1

N.Y. Islanders 3, Detroit 2

Tampa Bay 7, Colorado 1

Ottawa 2, Pittsburgh 1

N.Y. Rangers 5, Florida 4

Washington 4, Columbus 0

Boston 6, Toronto 3

San Jose 5, Arizona 3

Calgary 5, Nashville 2

TOP 25 COLLEGE FOOTBALL

(22) Army 17, Navy 10

