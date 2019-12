Scoreboard roundup — 12/8/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Brooklyn 105, Denver 102

Atlanta 122, Charlotte 107

Miami 110, Chicago 105 — OT

Philadelphia 110, Toronto 104

L.A. Clippers 135, Washington 119

Sacramento 110, Dallas 106

Oklahoma City 108, Portland 96

L.A. Lakers 142, Minnesota 125

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Winnipeg 3, Anaheim 2

Florida 5, San Jose 1

Arizona 4, Chicago 3 — SO

NY Rangers 5, Vegas 0

Buffalo 3, Edmonton 2 — OT

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Green Bay 20, Washington 15

Minnesota 20, Detroit 7

Atlanta 40, Carolina 20

San Francisco 48, New Orleans 46

Cleveland 27, Cincinnati 19

Tampa Bay 38, Indianapolis 35

Denver 38, Houston 24

NY Jets 22, Miami 21

Baltimore 24, Buffalo 17

L.A. Chargers 45, Jacksonville 10

Tennessee 42, Oakland 21

Kansas City 23, New England 16

Pittsburgh 23, Arizona 17

L.A. Rams 28, Seattle 12

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Virginia 56, North Carolina 47

Gonzaga 83, Washington 76

Michigan St. 77, Rutgers 65

Iowa St. 76, Seton Hall 66

Florida St. 72, Clemson 53

Dayton 78, Saint Mary’s (Cal) 68

