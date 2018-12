Scoreboard roundup — 12/9/18

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

New Orleans 116, Detroit 108

Milwaukee 104, Toronto 99

San Antonio 110, Utah 97

Charlotte 119, NY Knicks 107

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Vancouver 6, St. Louis 1

Winnipeg 7, Philadelphia 1

OT Boston 2, Ottawa 1

Montreal 3, Chicago 2

SO Anaheim 6, New Jersey 5

Edmonton 1, Calgary 0

Vegas 4, Dallas 2

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Cleveland 26, Carolina 20

New Orleans 28, Tampa Bay 14

NY Giants 40, Washington 16

Indianapolis 24, Houston 21

OT Kansas City 27, Baltimore 24

Green Bay 34, Atlanta 20

NY Jets 27, Buffalo 23

Miami 34, New England 33

San Francisco 20, Denver 14

L.A. Chargers 26, Cincinnati 21

Detroit 17, Arizona 3

OT Dallas 29, Philadelphia 23

Oakland 24, Pittsburgh 21

Chicago 15, L.A. Rams 6

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(7) Tennessee 76, (1) Gonzaga 73

(4) Virginia 57, VCU 49

(6) Nevada 74, Grand Canyon 66

(15) Virginia Tech 81, SC State 44

Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.