Scoreboard roundup — 12/9/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

L.A. Clippers 110, Indiana 99

Boston 110, Cleveland 88

Toronto 93, Chicago 92

Sacramento 119, Houston 118

Milwaukee 110, Orlando 101

Detroit 105, New Orleans 103

Phoenix 125, Minnesota 109

Oklahoma City 104, Utah 90

Memphis 110, Golden State 102

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

NY Islanders 5, Tampa Bay 1

Columbus 5, Washington 2

Ottawa 5, Boston 2

Calgary 5, Colorado 4 — OT



NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Philadelphia 23, NY Giants 17 — OT

Copyright © 2019, ABC Audio. All rights reserved.