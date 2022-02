Scoreboard roundup — 2/1/22

iStock

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

New Orleans 111, Detroit 101

Toronto 110, Miami 106

Milwaukee 112, Washington 98

Chicago 126, Orlando 115

Minnesota 130, Denver 115

Golden State 124, San Antonio 120

Phoenix 121, Brooklyn 111

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Philadelphia 3, Winnipeg 1

NY Rangers 5, Florida 2

Toronto 7, New Jersey 1

Boston 3, Seattle 2

Tampa Bay 3 San Jose 2 (OT)

Washington 4, Pittsburgh 3 (OT)

NY Islanders 4, Ottawa 1

Nashville 4, Vancouver 2

Calgary 4, Dallas 3

Arizona 3, Colorado 2 (SO)

Vegas 5, Buffalo 2

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Auburn 100, Alabama 81

Kansas 70, Iowa St. 61

Michigan St. 65, Maryland 63

Texas Tech 77, Texas 64

Providence 86, St. John’s 82

Creighton 59, UConn 55

Tennessee 90, Texas A&M 80

Mississippi 76, LSU 72

Copyright © 2022, ABC Audio. All rights reserved.