Scoreboard roundup — 2/19/19

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Florida 4, Buffalo 2

Tampa Bay 5, Philadelphia 2

Pittsburgh 4, New Jersey 3

NY Rangers 2, Carolina 1

Montreal 3, Columbus 2

OT St. Louis 3, Toronto 2

Anaheim 4, Minnesota 0

Nashville 5, Dallas 3

SO Arizona 3, Edmonton 2

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(4) Kentucky 66, Missouri 58

(5) Tennessee 58, Vanderbilt 46

(15) Purdue 48, Indiana 46

(16) Florida St. 77, Clemson 64

Baylor 73, (19) Iowa St. 69

(24) Maryland 66, (21) Iowa 65

(25) Buffalo 114, Ohio 67

