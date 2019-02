Scoreboard roundup — 2/2/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Saturday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

L.A. Clippers 111, Detroit 101

Milwaukee 131, Washington 115

Charlotte 125, Chicago 118

Orlando 102, Brooklyn 89

Dallas 111, Cleveland 98

Indiana 95, Miami 88

Golden State 115, L.A. Lakers 101

San Antonio 113, New Orleans 108

Denver 107, Minnesota 106

Houston 125, Utah 98

Atlanta 118, Phoenix 112

Sacramento 115, Philadelphia 108

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

OT Philadelphia 5, Edmonton 4

OT New Jersey 3, Montreal 2

Detroit 2, Ottawa 0

St. Louis 4, Columbus 2

Florida 3, Vegas 1

N.Y. Islanders 4, L.A. Kings 2

Winnipeg 9, Anaheim 3

Toronto 3, Pittsburgh 2

Dallas 3, Nashville 1

Tampa Bay 3, N.Y. Rangers 2

OT Chicago 4, Minnesota 3

Vancouver 5, Colorado 1

OT San Jose 3, Arizona 2

TOP 25 COLLEGE BASKETBALL

(1) Tennessee 93, Texas A&M 76

(2) Duke 91, St. John’s 61

(3) Virginia 56, Miami 46

(4) Gonzaga 85, San Diego 69

OT Indiana 79, (6) Michigan St. 75

(7) Kentucky 65, Florida 54

(8) Nevada 93, Boise St. 73

(9) North Carolina 79, (15) Louisville 69

(11) Kansas 79, (16) Texas Tech 63

(12) Virginia Tech 47, (23) NC State 24

Arkansas 90, (19) LSU 89

(20) Iowa St. 65, Texas 60

(22) Mississippi St. 81, Mississippi 75

(25) Florida St. 59, Georgia Tech 49

Copyright © 2019, ABC Radio. All rights reserved.