Scoreboard roundup — 2/28/19

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday's sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL

INTERLEAGUE

N.Y. Yankees 8, Pittsburgh 6

Baltimore 5, Philadelphia 5

Boston 13, Washington 5

Detroit 7, Atlanta 6

Houston 7, Miami 5

Philadelphia 11, Toronto 5

Kansas City 3, San Diego 2

Oakland 10, Chi Cubs 3

Arizona 10, Cleveland 7

AMERICAN LEAGUE

Seattle 8, Chi White Sox 3

Texas 10, L.A. Angels 6

Tampa Bay 1, Minnesota 0

NATIONAL LEAGUE

N.Y. Mets 3, St. Louis 2

Milwaukee 10, Cincinnati 8

Colorado 7, L.A. Dodgers 7

San Francisco 6, Milwaukee 2

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Indiana 122, Minnesota 115

Orlando 103, Golden State 96

Cleveland 125, N.Y. Knicks 118

Houston 121, Miami 118

Philadelphia 108, Oklahoma City 104

Utah 111, Denver 104

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

N.Y. Islanders 6, Toronto 1

OT Columbus 4, Philadelphia 3

Edmonton 4, Ottawa 2

Boston 4, Tampa Bay 1

Arizona 5, Vancouver 2

SO Vegas 6, Florida 5

OT Dallas 4, L.A. Kings 3

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(1) Gonzaga 86, Pacific 66

(9) Michigan 82, Nebraska 53

(24) Wofford 80, Chattanooga 54

California 76, (25) Washington 73

