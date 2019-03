Scoreboard roundup — 3/1/19

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Friday’s sports events:

INTERLEAGUE

Final Atlanta 4 Toronto 3

Final N-Y Mets 7 Detroit 1

Final Pittsburgh 1 Toronto 1

Final Oakland 6 Colorado 3

Final Seattle 7 Milwaukee 3

Final St. Louis 4 Houston 4

Final Cleveland 8 L-A Dodgers 4

——

AMERICAN LEAGUE

Final Tampa Bay 10 Baltimore 5

Final Minnesota 4 Boston 3

Final Chi White Sox 8 Texas 5

Final L-A Angels 10 Kansas City 7

Final Baltimore 2 N-Y Yankees 2

——

NATIONAL LEAGUE

Final Philadelphia 7 Pittsburgh 3

Final Washington 5 Miami 4

Final Chi Cubs 10 Arizona 2

Final San Diego 5 L-A Dodgers 4

Final San Francisco 5 Cincinnati 3

——

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final 4OT Chicago 168 Atlanta 161

Final Charlotte 123 Brooklyn 112

Final Boston 107 Washington 96

Final Toronto 119 Portland 117

Final New Orleans 130 Phoenix 116

In 3rd L.A. Clippers 87 Sacramento 82

In 3rd L.A. Lakers 74 Milwaukee 67

——

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final OT Buffalo 4 Pittsburgh 3

Final Washington 3 N-Y Islanders 1

Final Philadelphia 6 New Jersey 3

Final Montreal 4 N-Y Rangers 2

Final Carolina 5 St. Louis 2

Final Winnipeg 5 Nashville 3

In 2nd Vegas 2 Anaheim 0

In 2nd San Jose 2 Colorado 1

——

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Final (21) Buffalo 77 Miami (Ohio) 69

