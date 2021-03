Scoreboard roundup — 3/1/21

iStockBy ABC News

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Dallas 130, Orlando 124

Philadelphia 130, Indiana 114

Denver 118, Chicago 112

New Orleans 129, Utah 124

Brooklyn 124, San Antonio 113 (OT)

Cleveland 101, Houston 90

Portland 123, Charlotte 111

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Ottawa 5, Calgary 1

Carolina 3, Florida 2 (OT)

Vancouver 4, Winnipeg 0

Vegas 5, Minnesota 4 (OT)

St. Louis 5, Anaheim 4

Toronto 3, Edmonton 0

San Jose 6, Colorado 2



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Oklahoma St. 79, Oklahoma 75

Virginia 62, Miami 51

Copyright © 2021, ABC Audio. All rights reserved.