Scoreboard roundup — 3/13/21

iStockBY: ABC NEWS

(NEW YORK) — Here are the scores from yesterday’s games:

——

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final New Orleans 116 Cleveland 82

Final Denver 103 Memphis 102

Final Philadelphia 127 Washington 101

Final Miami 101 Chicago 90

Final San Antonio 104 Orlando 77

Final Utah 114 Houston 99

Final L.A. Lakers 105 Indiana 100

——

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final Minnesota 4 Arizona 0

Final OT Vegas 5 St. Louis 4

Final Edmonton 6 Ottawa 2

Final Colorado 2 Los Angeles 0

Final San Jose 6 Anaheim 0

——

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Final (12)Oklahoma St. 83 (2)Baylor 74

Final (3)Illinois 90 Rutgers 68

Final (4)Michigan 79 Maryland 66

Final (5)Iowa 62 Wisconsin 57

Final (6)Alabama 85 Mississippi St. 48

Final (7)Houston 77 Tulane 52

Final (8)Arkansas 70 Missouri 64

Final (9)Ohio St. 87 (20)Purdue 78

Final (15)Florida St. 69 North Carolina 66

Final (17)Creighton 59 UConn 56

Final (19)San Diego St. 77 Nevada 70

Final (23)Colorado 72 (24)Southern Cal 70

(13)Texas at (11)Kansas 9:30 p.m. (Canceled)

Georgia Tech at (16)Virginia 6:30 p.m. (Canceled)

