Scoreboard roundup — 3/14/21

iStockBY: ABC NEWS

(NEW YORK) — Here are the scores from yesterday’s sports events:

——

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final New York 119 Oklahoma City 97

Final Brooklyn 100 Detroit 95

Final Milwaukee 125 Washington 119

Final Charlotte 114 Toronto 104

Final Atlanta 121 Sacramento 106

Final Portland 125 Minnesota 121

Final Indiana 122 Phoenix 111

Final Dallas 116 Denver 103

——

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final N-Y Rangers 4 Boston 0

Final OT Columbus 4 Dallas 3

Final N-Y Islanders 3 New Jersey 2

Final Washington 5 Philadelphia 4

Final Pittsburgh 3 Buffalo 0

Final Calgary 3 Montreal 1

Final Tampa Bay 6 Nashville 3

Final Florida 4 Chicago 2

Final Winnipeg 5 Toronto 2

Final Vegas 5 St. Louis 1

Final San Jose 3 Anaheim 1

Final Vancouver 2 Edmonton 1

——

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Final (3)Illinois 82 (5)Iowa 71

Final (9)Ohio St. 68 (4)Michigan 67

Final (6)Alabama 73 Tennessee 68

Final (7)Houston 76 Memphis 74

Final LSU 78 (8)Arkansas 71

Final (13)Texas 91 (12)Oklahoma St. 86

Final Georgia Tech 80 (15)Florida St. 75

Final Georgetown 73 (17)Creighton 48

Final (19)San Diego St. 68 Utah St. 57

Final Oregon St. 70 (23)Colorado 68

Copyright © 2021, ABC Audio. All rights reserved.