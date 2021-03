Scoreboard roundup — 3/20/21

iStockBY: ABC NEWS

(NEW YORK) — Here are the scores from yesterday’s games:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final Atlanta 99 L.A. Lakers 94

Final Philadelphia 129 Sacramento 105

Final Memphis 111 Golden State 103

Final Milwaukee 120 San Antonio 113

Final L.A. Clippers 125 Charlotte 98

——

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final Pittsburgh 3 New Jersey 1

Final Florida 2 Nashville 0

Final Colorado 6 Minnesota 0

Final Tampa Bay 4 Chicago 1

Final N-Y Islanders 6 Philadelphia 1

Final Dallas 3 Detroit 0

Final N-Y Rangers 3 Washington 1

Final Toronto 2 Calgary 0

Final SO Columbus 3 Carolina 2

Final SO Montreal 5 Vancouver 4

Final Arizona 5 Anaheim 1

Final St. Louis 5 San Jose 2

Final Edmonton 4 Winnipeg 2

Boston at Buffalo 1 p.m. (Postponed)

——

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Final (1)Gonzaga 98 Norfolk St. 55

Final (4)Michigan 82 Texas Southern 66

Final (5)Alabama 68 Iona 55

Final (8)Iowa 86 Grand Canyon 74

Final Abilene Christian 53 (9)Texas 52

Final (12)Kansas 93 E. Washington 84

Final (14)Florida St. 64 UNC-Greensboro 54

Final Ohio 62 (15)Virginia 58

Final (19)Creighton 63 UC Santa Barbara 62

Final (22)Colorado 96 Georgetown 73

Final (23)Southern Cal 72 Drake 56

Final UCLA 73 (23)BYU 62

Copyright © 2021, ABC Audio. All rights reserved.