Scoreboard roundup — 3/22/21

iStockBy ABC News

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Sacramento 119, Cleveland 105

Oklahoma City 112, Minnesota 103

Charlotte 100, San Antonio 97

Utah 120, Chicago 95

Milwaukee 140, Indiana 113

Houston 117, Toronto 99

Memphis 132, Boston 126 (OT)

LA Clippers 119, Atlanta 110

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Carolina 3, Columbus 0

Ottawa 2, Calgary 1

NY Rangers 5, Buffalo 3

NY Islanders 2, Philadelphia 1 (OT)

Minnesota 2, Anaheim 1

Winnipeg 4, Vancouver 0

Vegas 5, St. Louis 1

Colorado 5, Arizona 1

San Jose 2, Los Angeles 1

Edmonton at Montreal (Postponed)



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Gonzaga 87, Oklahoma 71

Michigan 86, LSU 78

Alabama 96, Maryland 77

Oregon 95, Iowa 80

Southern Cal 85, Kansas 51

Florida St. 71, Colorado 53

Creighton 72, Ohio 58

Copyright © 2021, ABC Audio. All rights reserved.