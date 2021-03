Scoreboard roundup — 3/27/21

iStockBY: ABC NEWS

(NEW YORK) — Here are the scores from yesterday’s games:

——

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final Washington 106 Detroit 92

Final Houston 129 Minnesota 107

Final New York 102 Milwaukee 96

Final San Antonio 120 Chicago 104

Final Boston 111 Oklahoma City 94

Final Utah 126 Memphis 110

Final New Orleans 112 Dallas 103

Final Sacramento 100 Cleveland 98

Final L.A. Clippers 122 Philadelphia 112

——

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final Philadelphia 2 N-Y Rangers 1

Final Boston 3 Buffalo 2

Final Detroit 3 Columbus 1

Final OT Vegas 3 Colorado 2

Final Pittsburgh 6 N-Y Islanders 3

Final Carolina 4 Tampa Bay 3

Final OT Toronto 4 Edmonton 3

Final Nashville 3 Chicago 1

Final OT Florida 4 Dallas 3

Final Calgary 4 Winnipeg 2

Final Arizona 4 San Jose 0

——

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Final (3)Baylor 62 (18)Villanova 51

Final (6)Houston 62 Syracuse 46

Final (10)Arkansas 72 Oral Roberts 70

Final Oregon St. 65 (17)Loyola Chicago 58

