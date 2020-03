Scoreboard roundup — 3/4/20

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Milwaukee 119, Indiana 100

Oklahoma City 114, Detroit 107

Boston 112, Cleveland 106

Memphis 118, Brooklyn 79

Utah 112, New York 104

Miami 116, Orlando 113

Minnesota 115, Chicago 108

Dallas 127, New Orleans 123 (OT)

Portland 125, Washington 104

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Philadelphia 5, Washington 2

Calgary 3, Columbus 2 (OT)

Anaheim 4, Colorado 3 (OT)

Arizona 4, Vancouver 2 (in progress)



TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

Kansas 75, TCU 66

Dayton 84, Rhode Island 57

Florida St. 73, Notre Dame 71

Villanova 79, Seton Hall 77

Creighton 91, Georgetown 76

Texas A&M 78, Auburn 75

Virginia 46, Miami 44

Wisconsin 63, Northwestern 48

