Scoreboard roundup — 4/5/18

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores from yesterday’s sports events:



AMERICAN LEAGUE

Boston 3 Tampa Bay 2, 12 Innings

Texas 6 Oakland 3

Detroit 9 Chi White Sox 7, 10 Innings

Minnesota 4 Seattle 2

Baltimore 5 N-Y Yankees 2

NATIONAL LEAGUE

N.Y. Mets 8 Washington 2

Philadelphia 5 Miami 0

Colorado 3 San Diego 1

Pittsburgh 5 Cincinnati 2

Arizona 3 St. Louis 1

Chi Cubs 8 Milwaukee 0

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Indiana 126 Golden State 106

Cleveland 119 Washington 115

Houston 96 Portland 94

Brooklyn 119 Milwaukee 111

Utah 117 L.A. Clippers 95

Denver 100 Minnesota 96



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Pittsburgh 5 Columbus 4; OT

Nashville 4 Washington 3

Philadelphia 4 Carolina 3

New Jersey 2 Toronto 1

N.Y. Islanders 2 N.Y. Rangers 1

Montreal 4 Detroit 3

Florida 3 Boston 2

Winnipeg 2 Calgary 1

Edmonton 4 Vegas 3

Vancouver 4 Arizona 3; OT

L.A. Kings 5 Minnesota 4; OT

San Jose 4 Colorado 2

Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.