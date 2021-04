Scoreboard roundup — 4/7/21

iStockBy ABC News

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:



MAJOR LEAGUE BASEBALL



INTERLEAGUE

Oakland 4, LA Dodgers 3



AMERICAN LEAGUE

Minnesota 3, Detroit 2

Boston 9, Tampa Bay 2

Cleveland 4, Kansas City 2

Texas 2, Toronto 1

Seattle 8, Chi White Sox 4

Final Baltimore 4 N.Y. Yankees 3



NATIONAL LEAGUE

Atlanta 7, Washington 6

Cincinnati 11, Pittsburgh 4

Milwaukee 4, Chi Cubs 2

Atlanta 2, Washington 0

St. Louis 7, Miami 0

San Francisco 3, San Diego 2

Philadelphia 8, NY Mets 2

Colorado 8, Arizona 0



NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Washington 131, Orlando 116

Indiana 141, Minnesota 137

Boston 101, New York 99

Brooklyn 139, New Orleans 111

Charlotte 113, Oklahoma City 102

Memphis 131, Atlanta 113

Houston 102, Dallas 93

Denver 106, San Antonio 96

Phoenix 117, Utah 113



NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Edmonton 4, Ottawa 2

Toronto 3, Montreal 2

St. Louis 3, Vegas 1

Minnesota 8, Colorado 3

Los Angeles 4, Arizona 3

Copyright © 2021, ABC Audio. All rights reserved.