Scoreboard roundup — 5/02/21

(NEW YORK) — Here are the scores from yesterday’s games:

——

INTERLEAGUE

Final Toronto 6 Atlanta 5

——

AMERICAN LEAGUE

Final N.Y. Yankees 6 Detroit 4

Final Kansas City 11 Minnesota 3

Final Houston 3 Tampa Bay 1

Final Chicago White Sox 7 Cleveland 3

Final Baltimore 8 Oakland 4

Final Texas 8 Boston 6

Final L.A. Angels 10 Seattle 5

——

NATIONAL LEAGUE

Final Washington 7 Miami 2

Final Chicago Cubs 3 Cincinnati 2

Final N.Y. Mets 5 Philadelphia 4

Final St. Louis 12 Pittsburgh 5

Final San Diego 6 San Francisco 2

Final Colorado 14 Arizona 6

Final Milwaukee 6 L.A. Dodgers 5

——

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Final Charlotte 107 Detroit 94

Final Golden State 113 Houston 87

Final Miami 124 Cleveland 107

Final Indiana 152 Oklahoma City 95

Final Atlanta 108 Chicago 97

Final Orlando 112 Memphis 111

Final OT New Orleans 140 Minnesota 136

Final Dallas 125 Washington 124

Final Utah 106 Toronto 102

Final Denver 110 L.A. Clippers 104

——

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Final N-Y Islanders 3 N-Y Rangers 0

Final OT Carolina 2 Columbus 1

Final New Jersey 4 Philadelphia 1

Final Toronto 5 Vancouver 1

Final Pittsburgh 3 Washington 0

Final OT Montreal 3 Ottawa 2

Final Florida 5 Chicago 4

Final OT Minnesota 4 St. Louis 3

Final OT Nashville 1 Dallas 0

Final Anaheim 6 Los Angeles 2

Final Edmonton 4 Calgary 1

Final OT Vegas 3 Arizona 2

Final Boston 6 Buffalo 2

Final SO Detroit 1 Tampa Bay 0

Final Colorado 4 San Jose 3

——

MAJOR LEAGUE SOCCER

Final New York 2 Chicago 0

Final Real Salt Lake 3 Sporting Kansas City 1

Final tie Columbus 0 Montreal 0

Final tie Los Angeles FC 1 Houston 1

Final New England 2 Atlanta 1

Final Orlando City 3 Cincinnati 0

Final New York City FC 2 Philadelphia 0

Final Austin 1 Minnesota 0

Final FC Dallas 4 Portland 1

Final San Jose 4 D.C. United 1

