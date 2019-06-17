ABC-National Sports 

Scoreboard roundup — 6/16/19

WFIN

iStock(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL

INTERLEAGUE
Cincinnati 11, Texas 3

AMERICAN LEAGUE
Boston 8, Baltimore 6, 10 Innings
Tampa Bay 6, LA Angels 5
Cleveland 8, Detroit 0
Toronto 12, Houston 0
NY Yankees 10, Chi White Sox 3
Kansas City 8, Minnesota 6
Seattle 6, Oakland 3

NATIONAL LEAGUE
Pittsburgh 5, Miami 4
St. Louis 4, NY Mets 3
Atlanta 15, Philadelphia 1
Washington 15, Arizona 5
San Diego 14, Colorado 13
Milwaukee 5, San Francisco 3
LA Dodgers 3, Chi Cubs 2

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Connecticut 81, Seattle 67
Las Vegas 80, Minnesota 75

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