Scoreboard roundup — 6/16/19
(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
INTERLEAGUE
Cincinnati 11, Texas 3
AMERICAN LEAGUE
Boston 8, Baltimore 6, 10 Innings
Tampa Bay 6, LA Angels 5
Cleveland 8, Detroit 0
Toronto 12, Houston 0
NY Yankees 10, Chi White Sox 3
Kansas City 8, Minnesota 6
Seattle 6, Oakland 3
NATIONAL LEAGUE
Pittsburgh 5, Miami 4
St. Louis 4, NY Mets 3
Atlanta 15, Philadelphia 1
Washington 15, Arizona 5
San Diego 14, Colorado 13
Milwaukee 5, San Francisco 3
LA Dodgers 3, Chi Cubs 2
WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Connecticut 81, Seattle 67
Las Vegas 80, Minnesota 75
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