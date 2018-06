Scoreboard Roundup — 6/3/18

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores from yesterday’s sports events:

INTERLEAGUE

Chi White Sox 6 Milwaukee 1

AMERICAN LEAGUE

Toronto 8 Detroit 4

Minnesota 7 Cleveland 5

Oakland 5 Kansas City 1

L-A Angels 3 Texas 1

Seattle 2 Tampa Bay 1

Boston 9 Houston 3

N-Y Yankees at Baltimore 1:05 p.m., postponed

NATIONAL LEAGUE

Chi Cubs 2 N-Y Mets 0

Atlanta 4 Washington 2

St. Louis 5 Pittsburgh 0

L-A Dodgers 10 Colorado 7

San Francisco 6 Philadelphia 1

Arizona 6 Miami 1

San Diego 6 Cincinnati 3

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION PLAYOFFS

Golden State 122 Cleveland 103

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Connecticut 88 Washington 64

Phoenix 78 Atlanta 71

L.A. Sparks 77 Minnesota 69

Chicago 95 Las Vegas 90

