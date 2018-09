Scoreboard roundup — 9/15/18

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores from Saturday’s sports events:

INTERLEAGUE

Boston 5, N.Y. Mets 3

Houston 10, Arizona 4

Texas 6, San Diego 3



AMERICAN LEAGUE

Cleveland 15, Detroit 0

Toronto 8, N.Y. Yankees 7

Tampa Bay 7, Oakland 5

Chicago White Sox 2, Baltimore 0

Kansas City 10, Minnesota 3

Seattle 6, L.A. Angels 5

NATIONAL LEAGUE

L.A. Dodgers 17, St. Louis 4

Washington 7, Atlanta 1

Chicago Cubs 1, Cincinnati 0

Philadelphia 5, Miami 4

Pittsburgh 3, Milwaukee 1

San Francisco 3, Colorado 0

NATIONAL HOCKEY LEAGUE PRESEASON

SO Boston 4, Calgary 3

TOP 25 COLLEGE FOOTBALL

(1) Alabama 62, Mississippi 7

(2) Clemson 38, Georgia Southern 7

(3) Georgia 49, Middle Tennessee 7

(4) Ohio St. 40, (15) TCU 28

(5) Oklahoma 37, Iowa St. 27

BYU 24, (6) Wisconsin 21

(12) LSU 22, (7) Auburn 21

(8) Notre Dame 22, Vanderbilt 17

(9) Stanford 30, UC Davis 10

(10) Washington 21, Utah 7

(11) Penn St. 63, Kent St. 10

(16) Mississippi St. 56, Louisiana-Lafayette 10

(24) Oklahoma St. 44, (17) Boise St. 21

(19) Michigan 45, SMU 20

(20) Oregon 35, San Jose St. 22

(21) Miami 49, Toledo 24

Texas 37, (22) Southern Cal 14

San Diego St. 28, (23) Arizona St. 21

