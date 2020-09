Scoreboard roundup — 9/26/20

iStockBY: ABC NEWS

(NEW YORK) — Here are the scores from Saturdays’s sports events:

INTERLEAGUE

Final N.Y. Yankees 11 Miami 4

Final Tampa Bay 4 Philadelphia 3

Final Pittsburgh 8 Cleveland 0

Final Minnesota 7 Cincinnati 3

Final Chicago White Sox 9 Chicago Cubs 5

Final Boston 8 Atlanta 2

Final L.A. Dodgers 7 L.A. Angels 6

AMERICAN LEAGUE

Final Seattle 5 Oakland 1

Final Toronto 5 Baltimore 2

Final Texas 6 Houston 1

Final Seattle 12 Oakland 3

Final Detroit 4 Kansas City 3

NATIONAL LEAGUE

Final Washington 4 N.Y. Mets 3

Final Washington 5 N.Y. Mets 3

Final Milwaukee 3 St. Louis 0

Final Colorado 10 Arizona 3

Final San Diego 6 San Francisco 2

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION PLAYOFFS

Final L.A. Lakers 117 Denver 107

NATIONAL HOCKEY LEAGUE PLAYOFFS

Final 2OT Dallas 3 Tampa Bay 2

TOP-25 COLLEGE FOOTBALL

Final (2)Alabama 38 Missouri 19

Final Kansas St. 38 (3)Oklahoma 35

Final (4)Georgia 37 Arkansas 10

Final (5)Florida 51 Mississippi 35

Final Mississippi St. 44 (6)LSU 34

Final (8)Auburn 29 (23)Kentucky 13

Final (8)Texas 63 Texas Tech 56

Final (10)Texas A&M 17 Vanderbilt 12

Final (12)Miami 52 Florida St. 10

Final (13)UCF 51 East Carolina 28

Final (14)Cincinnati 24 (22)Army 10

Final (15)Oklahoma St. 27 West Virginia 13

Final (16)Tennessee 31 South Carolina 27

Final (18)BYU 48 Troy 7

Final (19)Louisiana-Lafayette 20 Georgia Southern 18

Final (20)Virginia Tech 45 NC State 24

Final (21)Pittsburgh 23 (24)Louisville 20

(7)Notre Dame at Wake Forest 12 p.m. (Postponed)

