Scoreboard roundup — 9/8/18

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores from Saturday’s sports events:

INTERLEAGUE

Detroit 4, St. Louis 3

AMERICAN LEAGUE

Houston 5, Boston 3

Oakland 8, Texas 6

Cleveland 9, Toronto 8

Tampa Bay 10, Baltimore 5

Kansas City 4, Minnesota 1

L.A. Angels 12, Chicago White Sox 3

N.Y. Yankees 4, Seattle 2

NATIONAL LEAGUE

Pittsburgh 5, Miami 1

Washington 10, Chicago Cubs 3

Cincinnati 7, San Diego 2, 7 Innings

N.Y. Mets 10, Philadelphia 5

Milwaukee 4, San Francisco 3

Atlanta 5, Arizona 4, 10 Innings

Colorado 4, L.A. Dodgers 2

Washington 6, Chicago Cubs 5

TOP 25 COLLEGE FOOTBALL

(1) Alabama 57, Arkansas St. 7

(2) Clemson 28, Texas A&M 26

(3) Georgia 41, (24) South Carolina 17

(4) Ohio St. 52, Rutgers 3

(5) Wisconsin 45, New Mexico 14

(6) Oklahoma 49, UCLA 21

(7) Auburn 63, Alabama St. 9

(8) Notre Dame 24, Ball St. 16

(9) Washington 45, North Dakota 3

(10) Stanford 17, (17) Southern Cal 3

(11) LSU 31, Southeastern Louisiana 0

(12) Virginia Tech 62, William & Mary 17

(13) Penn St. 51, Pittsburgh 6

(14) West Virginia 52, Youngstown St. 17

Arizona St. 16, (15) Michigan St. 13

(18) Mississippi St. 31, Kansas St. 10

(19) UCF 38, SC State 0

(20) Boise St. 62, UConn 7

(21) Michigan 49, W. Michigan 3

(22) Miami 77, Savannah St. 0

(23) Oregon 62, Portland St. 14

Kentucky 27, (25) Florida 16

Copyright © 2018, ABC Radio. All rights reserved.