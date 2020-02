Impeachment vote roll call splits on party lines

zimmytws/iStock(WASHINGTON) — The impeachment vote against President Donald Trump came down to party lines except for Article I, where Sen. Mitt Romney broke party ranks and voted guilty. Here is a breakdown of how the votes were cast Wednesday.

Article I Abuse of Power guilty votes

Tammy Baldwin

Michael Bennet

Richard Blumenthal

Cory Booker

Sherrod Brown

Maria Cantwell

Benjamin Cardin

Thomas Carper

Bob Casey

Chris Coons

Catherine Cortez Masto

Tammy Duckworth

Richard Durbin

Dianne Feinstein

Kirsten Gillibrand

Kamala Harris

Maggie Hassan

Martin Heinrich

Mazie Hirono

Doug Jones

Tim Kaine

Amy Klobuchar

Angus King

Patrick Leahy

Joe Manchin

Edward Markey

Robert Menendez

Jeff Merkley

Chris Murphy

Patty Murray

Gary Peters

Jack Reed

Mitt Romney

Jacky Rosen

Brian Schatz

Chuck Schumer

Jeanne Shaheen

Kyrsten Sinema

Tina Smith

Debbie Stabenow

Jon Tester

Tom Udall

Chris Van Hollen

Mark Warner

Elizabeth Warren

Sheldon Whitehouse

Ron Wyden

Article I Abuse of Power not guilty votes

Lamar Alexander

John Barrasso

Marsha Blackburn

Roy Blunt

John Boozman

Mike Braun

Richard Burr

Shelley Moore Capito

Bill Cassidy

Susan Collins

John Cornyn

Tom Cotton

Kevin Cramer

Michael Crapo

Ted Cruz

Steve Daines

Michael Enzi

Joni Ernst

Deb Fischer

Cory Gardner

Lindsey Graham

Charles Grassley

Josh Hawley

John Hoeven

Cindy Hyde-Smith

James Inhofe

Ron Johnson

John Neely Kennedy

James Lankford

Mike Lee

Kelly Loeffler

Mitch McConnell

Martha McSally

Jerry Moran

Lisa Murkowski

Rand Paul

David Perdue

Rob Portman

Jim Risch

Pat Roberts

Michael Rounds

Marco Rubio

Ben Sasse

Rick Scott

Tim Scott

Richard Shelby

Dan Sullivan

John Thune

Thom Tillis

Patrick Toomey

Roger Wicker

Todd Young



Article II Obstruction of Congress guilty votes

Tammy Baldwin

Michael Bennet

Richard Blumenthal

Cory Booker

Sherrod Brown

Maria Cantwell

Benjamin Cardin

Thomas Carper

Bob Casey

Chris Coons

Catherine Cortez Masto

Tammy Duckworth

Richard Durbin

Dianne Feinstein

Kirsten Gillibrand

Kamala Harris

Maggie Hassan

Martin Heinrich

Mazie Hirono

Doug Jones

Tim Kaine

Amy Klobuchar

Angus King

Patrick Leahy

Joe Manchin

Edward Markey

Robert Menendez

Jeff Merkley

Chris Murphy

Patty Murray

Gary Peters

Jack Reed

Jacky Rosen

Brian Schatz

Chuck Schumer

Jeanne Shaheen

Kyrsten Sinema

Tina Smith

Debbie Stabenow

Jon Tester

Tom Udall

Chris Van Hollen

Mark Warner

Elizabeth Warren

Sheldon Whitehouse

Ron Wyden

Article II Obstruction of Congress not guilty votes

Lamar Alexander

John Barrasso

Marsha Blackburn

Roy Blunt

John Boozman

Mike Braun

Richard Burr

Shelley Moore Capito

Bill Cassidy

Susan Collins

John Cornyn

Tom Cotton

Kevin Cramer

Michael Crapo

Ted Cruz

Steve Daines

Michael Enzi

Joni Ernst

Deb Fischer

Cory Gardner

Lindsey Graham

Charles Grassley

Josh Hawley

John Hoeven

Cindy Hyde-Smith

James Inhofe

Ron Johnson

John Kennedy

James Lankford

Mike Lee

Kelly Loeffler

Mitch McConnell

Martha McSally

Jerry Moran

Lisa Murkowski

Rand Paul

David Perdue

Rob Portman

Jim Risch

Pat Roberts

Mitt Romney

Michael Rounds

Marco Rubio

Ben Sasse

Rick Scott

Tim Scott

Richard Shelby

Dan Sullivan

John Thune

Thom Tillis

Patrick Toomey

Roger Wicker

Todd Young

