Scoreboard roundup — 4/7/18

iStock/Thinkstock(NEW YORK) — Here are the scores from Saturday’s sports events:

INTERLEAGUE

Houston 1, San Diego 0, 10 Innings



AMERICAN LEAGUE

Boston 10, Tampa Bay 3

N.Y. Yankees 8, Baltimore 3

Seattle 11, Minnesota 4

Detroit 6, Chicago White Sox 1

Kansas City 1, Cleveland 0

Texas 5, Toronto 1

Oakland 7, L.A. Angels 3



NATIONAL LEAGUE

N.Y. Mets 3, Washington 2

St. Louis 5, Arizona 3

Chicago Cubs 5, Milwaukee 2

Philadelphia 20, Miami 1

San Francisco 7, L.A. Dodgers 5, 14 Innings

Cincinnati 7, Pittsburgh 4

Colorado 3, Atlanta 2, 10 Innings

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Denver 134, L.A. Clippers 115

Milwaukee 115, N.Y. Knicks 102

Brooklyn 124, Chicago 96

New Orleans 126, Golden State 120

Oklahoma City 108, Houston 102

San Antonio 116, Portland 105

NATIONAL HOCKEY LEAGUE PLAYOFFS

Philadelphia 5, N.Y. Rangers 0

N.Y. Islanders 4, Detroit 3

Washington 5, New Jersey 3

Winnipeg 4, Chicago 1

Carolina 3, Tampa Bay 2

Boston 5, Ottawa 2

Toronto 4, Montreal 2

Florida 4, Buffalo 3

Nashville 4, Columbus 2

Colorado 5, St. Louis 2

Anaheim 3, Arizona 0

Edmonton 3, Vancouver 2

Calgary 7, Vegas 1

Dallas 4, L.A. Kings 2

Minnesota 6, San Jose 3

